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Voyager seule pour oser, se transformer et s'épanouir

Valentine Caro

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Et si oser partir était le point de départ de votre nouvelle vie ? De la gestion des peurs à la magie de la solitude choisie, Valentine Caro nous montre que le voyage en solitaire est le plus puissant des leviers de transformation personnelle. Bien plus qu'un guide pratique, cet ouvrage est une invitation à déconstruire vos blocages pour révéler votre véritable potentiel. Au fil des chapitres, l'autrice vous accompagne avec une méthode concrète mêlant exercices, témoignages et conseils pour : S'aligner : identifiez vos aspirations profondes et préparez votre départ avec sérénité. Oser : bénéficiez de conseils pratiques sur l'itinéraire, le choix de la destination, le budget et les étapes à connaitre pour partir en sécurité. S'adapter : apprivoisez l'imprévu, gérez vos émotions et transformer la solitude en force. Rayonner : intégrez les enseignements du voyage dans votre vie quotidienne et professionnelle. Parce que le voyage solo n'est pas exclusivement destiné aux grandes aventurières, mais aussi à celles qui souhaitent faire le premier pas vers elles-mêmes.

Par Valentine Caro
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Valentine Caro

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Récits de voyage

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Voyager seule pour oser, se transformer et s'épanouir

Valentine Caro

Paru le 30/04/2026

256 pages

Le Courrier du Livre

19,90 €

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