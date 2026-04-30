Sans l'aide de l'Arpenteuse Mara, Elaìne n'aurait jamais pu aller au bout de sa quête. Après avoir traversé la Mer des Aigles et la Terre des Meutes, elle accomplit enfin la mission que son père Primus s'était fixée : atteindre la cité qui abrite les vestiges des savoirs anciens, la cité du Roi-Taon. Celui-ci ne s'est pas contenté de protéger les écrits d'avant l'embrasement. S'il maîtrise la culture de l'engrain, il a également développé l'élevage. Chaque île de la lagune abrite à présent des troupeaux d'aurochs et de longs-coureurs, troupeaux qui, ainsi enfermés, ne sont plus disponibles pour les autres clans, ce qui met en péril leur propre nomadisme... Il permet certes aux siens d'être sédentaires et de ne plus risquer leur vie dans les migrations, mais il empêche aussi le nomadisme des autres. Ce roi Taon partage la folie et la logique de Primus : la fin justifie les moyens. Et cette démesure risque de provoquer à nouveau celle des meutes alentour. Elaìne se retrouve face à un choix : faire du rêve de son père une réalité en reconstruisant le monde d'avant, ou suivre le chemin de l'Infini Vagabond - "à temps nouveaux, savoirs nouveaux" ... Voici le quatrième et dernier tome des Ages perdus, quête haletante créée par Jérôme Le Gris et Didier Poli, et reprise par Luca Bulgheroni. Sur fond de combats titanesques contre des écorcheurs et de courses-poursuites avec les effrayants hommes-cerfs, les auteurs exposent l'une des théories les plus passionnantes de notre Histoire : la sédentarisation, ce changement radical dans notre civilisation, n'est-elle pas à la source de la violence de masse et de l'appropriation des ressources ?