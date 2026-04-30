De Louis XIV à Louis XV

L'épopée de la royauté en France et de son pacte avec le pays. Cette histoire sera racontée à travers les trois âges des lys de France : Les rois de fer, Les rois de sang et Les rois d'or. Après la fin de règne catastrophique de Louis XIV, son petit fils monte sur le trône, mais, malgré les efforts de l'abbé Dubois, il est déjà trop tard. Louis XV ne parviendra jamais à rétablir la confiance avec son peuple. Il meurt en 1774. "On peut sans exagération dire que la Révolution date de 1774". Jean Tulard.