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De Louis XIV à Louis XV

Jean-Pierre Pécau, Francesco Mucciacito, Luca Saponti

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L'épopée de la royauté en France et de son pacte avec le pays. Cette histoire sera racontée à travers les trois âges des lys de France : Les rois de fer, Les rois de sang et Les rois d'or. Après la fin de règne catastrophique de Louis XIV, son petit fils monte sur le trône, mais, malgré les efforts de l'abbé Dubois, il est déjà trop tard. Louis XV ne parviendra jamais à rétablir la confiance avec son peuple. Il meurt en 1774. "On peut sans exagération dire que la Révolution date de 1774". Jean Tulard.

Par Jean-Pierre Pécau, Francesco Mucciacito, Luca Saponti
Chez Delcourt

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Auteur

Jean-Pierre Pécau, Francesco Mucciacito, Luca Saponti

Editeur

Delcourt

Genre

Historique

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De Louis XIV à Louis XV

Jean-Pierre Pécau, Francesco Mucciacito, Luca Saponti

Paru le 30/04/2026

124 pages

Delcourt

29,95 €

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