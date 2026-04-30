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Transforme en or ce qui plombe ta vie

Alexandra Raillan, Julie Gandmougin

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Une approche révolutionnaire, un parcours de transformation personnelle profonde alliant les principes alchimiques traditionnels et les pratiques thérapeutiques les plus innovantes L'alchimie fascine souvent par ses mystères ; ici, elle n'est plus une croyance ésotérique, mais une méthode de transformation accessible à tous. Nous sommes les alchimistes, et, dans cette approche, le " plomb " désigne tout ce qui complique notre existence : nos peurs, nos héritages invisibles, nos réactions automatiques. Dans cet ouvrage, Julie Grandmougin livre les secrets du Grand Ouvre : un processus en quatre étapes pour changer le plomb en or, autrement dit les entraves en forces : L'Ouvre au noir explore les origines de nos blocages pour quitter le mode survie. L'Ouvre au blanc clarifie notre relation au monde et aide à retrouver notre juste place. L'Ouvre au jaune nous ramène à un corps habité, à une énergie stable et cohérente. L'Ouvre au rouge déploie notre potentiel créatif et notre manière singulière d'exister. Des exercices pratiques et des témoignages, mais aussi des symboles alchimiques expliqués et des clins d'oeil au Tarot de Marseille, guident notre quête intérieure de vérité et rétablissent la sensation d'être pleinement vivant

Par Alexandra Raillan, Julie Gandmougin
Chez First

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Auteur

Alexandra Raillan, Julie Gandmougin

Editeur

First

Genre

Réussite personnelle

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Transforme en or ce qui plombe ta vie

Alexandra Raillan, Julie Gandmougin

Paru le 30/04/2026

366 pages

First

21,95 €

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Scannez le code barre 9782412105467
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