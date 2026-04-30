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S'émanciper

Jean-Pierre Pourtois

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L'acte pédagogique est une construction humaine, dynamique et créative. Construction, au sens d'une collaboration. Humaine, parce que consistant en une écoute et un respect profondément réciproques. Dynamique, en additionnant les intelligences multiples et les forces vives en présence afin de répondre aux défis à la base de tout apprentissage. Créative, dans la mesure où apprendre et enseigner sont des arts de faire qui exigent de voyager ensemble, élève, parents, enseignant·es, citoyen·nes, en-dehors des sentiers battus de la pédagogie en charentaise qui n'en finit pas d'anéantir les destins scolaires prometteurs avant même qu'ils n'aient eu le temps d'éclore. L'auteur propose, à travers plus de vingt textes, une vision pragmatique, directement accessible, mais aussi révolutionnaire de ce que l'éducation doit devenir afin de permettre à la personne individuelle et collective (la Cité) de s'émanciper.

Par Jean-Pierre Pourtois
Chez Chronique Sociale

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Auteur

Jean-Pierre Pourtois

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Pédagogie

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S'émanciper

Jean-Pierre Pourtois

Paru le 25/06/2026

Chronique Sociale

14,00 €

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Scannez le code barre 9782385480844
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