Au XVIIe siècle, un Portugais arrive dans un pays lointain, que des rivalités intestines ont scindé en deux : le Tonkin au Nord et la Cochinchine au Sud. Francisco de Pina, missionnaire, débarque dans un port du Sud, après une longue et périlleuse traversée. Il réussit à conquérir par son abnégation et sa prêche l'estime de hauts personnages de la cour royale et à former une première communauté populaire chrétienne. Mais se présente un nouvel obstacle. La religion du Livre a besoin d'une écriture. Et une écriture facile à apprendre. Il va l'inventer avec, pour l'assister, un garçon des rues inculte, rencontré par hasard. Un Français, né à Avignon, son élève, poursuivra sa mission en se fixant pour tâche d'évangéliser le Viêt-Nam du Nord. Finalement chassé du pays par les intrigues d'une princesse, célèbre pour sa beauté, et surnommée " la sorcière ", Alexandre de Rhodes donnera matériellement vie à la nouvelle écriture en taillant de ses propres mains les caractères de plomb qui iront imprimer le premier dictionnaire vietnamien-latin en " ch? qu?c ng? ". " Une écriture pour le Viêt-Nam ", c'est aussi le regard que pose un Vietnamien d'aujourd'hui sur le passé de son pays et ce qu'il doit à des migrants venus défricher de nouvelles contrées, matériellement et spirituellement : un humanisme de l'altérité.