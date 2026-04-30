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Une écriture pour le Viêt-Nam

Minh Tuong Hoang

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Au XVIIe siècle, un Portugais arrive dans un pays lointain, que des rivalités intestines ont scindé en deux : le Tonkin au Nord et la Cochinchine au Sud. Francisco de Pina, missionnaire, débarque dans un port du Sud, après une longue et périlleuse traversée. Il réussit à conquérir par son abnégation et sa prêche l'estime de hauts personnages de la cour royale et à former une première communauté populaire chrétienne. Mais se présente un nouvel obstacle. La religion du Livre a besoin d'une écriture. Et une écriture facile à apprendre. Il va l'inventer avec, pour l'assister, un garçon des rues inculte, rencontré par hasard. Un Français, né à Avignon, son élève, poursuivra sa mission en se fixant pour tâche d'évangéliser le Viêt-Nam du Nord. Finalement chassé du pays par les intrigues d'une princesse, célèbre pour sa beauté, et surnommée " la sorcière ", Alexandre de Rhodes donnera matériellement vie à la nouvelle écriture en taillant de ses propres mains les caractères de plomb qui iront imprimer le premier dictionnaire vietnamien-latin en " ch? qu?c ng? ". " Une écriture pour le Viêt-Nam ", c'est aussi le regard que pose un Vietnamien d'aujourd'hui sur le passé de son pays et ce qu'il doit à des migrants venus défricher de nouvelles contrées, matériellement et spirituellement : un humanisme de l'altérité.

Par Minh Tuong Hoang
Chez Les Editions de La Frémillerie

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Auteur

Minh Tuong Hoang

Editeur

Les Editions de La Frémillerie

Genre

littérature vietnamienne

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Une écriture pour le Viêt-Nam

Minh Tuong Hoang

Paru le 30/04/2026

528 pages

Les Editions de La Frémillerie

20,00 €

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