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Annabelle Collinet

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Les Objets d'art entretiennent avec les arts des mondes de l'Islam une correspondance soutenue depuis la période médiévale et jusqu'à l'histoire du musée du Louvre - longtemps ils y furent présentés ensemble. Ce livre propose une conversation entre vingt objets des arts de l'Islam et des objets d'art du IXe au XVIIe siècle, de matériaux et provenances très divers, articulée autour de quatre thèmes : la lumière, la couleur, la sculpture, les jades. Ils racontent l'enchantement par les matériaux et les grandes innovations techniques et esthétiques en terres d'Islam. La symbolique et l'esthétique propres aux arts de l'Islam sont aussi largement celles qui ont inspiré et animé les productions d'objets d'arts européens, et qui ont motivé leur réception fascinée dans les trésors et collections de France. En miroir, il s'agit donc d'évoquer la perception des arts de l'Islam en France et plus particulièrement au département des Objets d'art du Louvre. Ceci permet à la fois de retracer un pan de l'histoire du goût et de la perception des matériaux largement communes entre Méditerranée, Asie et Europe ; et de l'histoire partagée de la collection des Objets d'art et des arts de l'Islam. Aussi les objets sélectionnés sont-ils pour beaucoup issus des premiers ensembles qui ont rejoint le musée, dès la fin du XVIIIe siècle et au cours du siècle suivant, jusqu'aux grandes acquisitions des Objets d'art avant 1940. Présenter ce choix d'objets sous l'angle esthétique et symbolique est un parti pris : celui d'aborder la perception de la beauté, de l'esthétique des arts visuels en terres d'Islam, et de leurs rencontres avec celles du département des Objets d'art.

Par Annabelle Collinet
Chez Lienart

|

Auteur

Annabelle Collinet

Editeur

Lienart

Genre

Art islamique

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Affinités

Annabelle Collinet

Paru le 14/05/2026

144 pages

Lienart

24,00 €

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