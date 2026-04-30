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Giovanni Segantini

Gabriella Belli

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Giovanni Segantini (1858-1899) est grande figure du symbolisme et du divisionnisme européen. A travers une sélection de pièces magistrales - peintures, pastels et dessins - l'ouvrage retrace l'itinéraire fulgurant d'un artiste qui fit des paysages alpins le coeur d'une quête à la fois esthétique et spirituelle. De la Lombardie italienne à la vallée suisse de l'Engadine, Segantini a su saisir la force de la nature et en révéler la dimension symbolique, bien au-delà du réalisme. Il rêvait d'exposer à Paris à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, projet interrompu par sa mort prématurée en 1899. Plus d'un siècle plus tard, cette monographie rend enfin hommage à son regard visionnaire et à sa manière unique de mettre en dialogue l'homme et la nature, d'une étonnante modernité. Un cahier de 16 pages offre un contrepoint contemporain. Il est consacré à l'artiste Anselm Kiefer, dont la sélection d'oeuvres, intitulée Voglio vedere le mie montagne, entrent en résonance avec l'héritage de Giovanni Segantini.

Par Gabriella Belli
Chez Lienart

|

Auteur

Gabriella Belli

Editeur

Lienart

Genre

Monographies

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Giovanni Segantini

Gabriella Belli

Paru le 14/05/2026

216 pages

Lienart

33,00 €

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