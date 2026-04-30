Tout comprendre (ou presque) sur les vaccins

Apparue il y a plus d'un siècle, la vaccination est un des moyens les plus efficaces pour prévenir ou contrôler les maladies infectieuses. Grâce à elle, la variole a été éradiquée, la poliomyélite a quasiment disparu, et les épidémies de rougeole se sont raréfiées. Pour autant, la vaccination suscite toujours des interrogations - parfois des inquiétudes - quant à son utilité, son efficacité ou sa sécurité. Ces débats ne sont pas nouveaux, mais ils sont aujourd'hui amplifiés par la circulation rapide d'avis et de commentaires, parfois contradictoires, sur les réseaux sociaux. Comment, dès lors, se forger une opinion éclairée ? Comment comprendre ce qu'est réellement un vaccin, comment il agit, ce qu'il contient, comment il est développé et évalué ? Quels sont les mécanismes scientifiques et réglementaires qui permettent d'en garantir la qualité et la sécurité ? Acteur majeur de la recherche en France, le CNRS partage les connaissances scientifiques de chercheurs et chercheuses experts de ces différentes questions. Sous l'apparente légèreté du graphisme, cet ouvrage couvre ces enjeux fondamentaux et rend compte de l'essentiel des connaissances, afin de permettre à chacune et chacun de s'informer et de prendre part aux débats de manière éclairée.