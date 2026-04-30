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L'épopée des croisades

René Grousset

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De l'appel de Clermont en 1095 à la chute de Saint-Jean-d'Acre en 1291, le grand récit des multiples tentatives pour libérer les Lieux saints. René Grousset nous conduit de la prédication d'Urbain II à Clermont - en novembre 1095 - à ce 28 mai 1291 qui vit les 200 000 hommes du sultan El Achraf Khalil réduire les dernières défense de Saint-Jean-d'Acre, l'ultime bastion de ce qui avait été le royaume franc d'Orient. Il raconte avec une clarté, une concision et une qualité de style admirables les neuf croisades qui jalonnèrent ces deux siècles extraordinaires dans l'histoire de l'Occident chrétien et de l'Islam. Tous s'accordent pour estimer que cet ouvrage du grand orientaliste, résumé de sa magistrale Histoire des Croisades en 3 volumes (tempus), reste la référence incontournable.

Par René Grousset
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

René Grousset

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Croisades

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L'épopée des croisades

René Grousset

Paru le 30/04/2026

384 pages

Librairie Académique Perrin

9,00 €

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