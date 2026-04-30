Rire de tout quitte à blesser ? Où placer le curseur de l'humour ? L'humour fait du bien, mais peut aussi être cruel, véhiculer des préjugés, être raciste ou misogyne, masquer le harcèlement ou le dénigrement. Il semble parfois passer les bornes de l'acceptable. Et cela peut justifier aux yeux des censeurs des rétorsions, voire la violence, contre l'humoriste. Faut-il alors une éthique de l'humour, afin d'en limiter le choc ? Pourtant, l'humour le plus choquant plaît précisément parce qu'il choque. Une attitude moraliste à l'égard de l'humour pourrait être un comble de mauvais goût. Ne faut-il pas alors revenir à l'esthétique de l'humour ? En replaçant l'humour dans le contexte des pratiques artistiques, en le comparant avec d'autres formes d'expression, on peut comprendre l'intérêt que nous trouvons à l'humour en apparence immoral. Ainsi, nous pouvons mieux voir les limites morales qu'il ne saurait franchir sans se perdre. L'auteur : Matthias Blondel enseigne la philosophie et poursuit une thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'université de Genève sur les normes et la valeur de l'humour. La collection : Zest - Le réveil de la philo Le regard vif de philosophes d'aujourd'hui sur nos façons de vivre, de penser, d'agir. Zest, c'est une nouvelle collection de livres aussi beaux que stimulants, adaptés à notre époque, aux jeunes adultes qui lisent moins mais n'ont pas perdu le goût du débat, de la réflexion, de la pensée critique. Il ne s'agit ni d'un cours magistral ni d'un résumé des penseurs du passé. Ce sont des textes courts (40 minutes de lecture, le temps d'un podcast ! ) accessibles, de philosophes d'aujourd'hui qui s'emparent d'un sujet qui nous touche immédiatement, intimement. Une réflexion vivante, incarnée, stimulante sur nos façons d'agir et de penser. Des livres beaux qu'on a envie d'ouvrir et d'offrir.