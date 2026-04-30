Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'humour

Alexandre Nart, Matthias Blondel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rire de tout quitte à blesser ? Où placer le curseur de l'humour ? L'humour fait du bien, mais peut aussi être cruel, véhiculer des préjugés, être raciste ou misogyne, masquer le harcèlement ou le dénigrement. Il semble parfois passer les bornes de l'acceptable. Et cela peut justifier aux yeux des censeurs des rétorsions, voire la violence, contre l'humoriste. Faut-il alors une éthique de l'humour, afin d'en limiter le choc ? Pourtant, l'humour le plus choquant plaît précisément parce qu'il choque. Une attitude moraliste à l'égard de l'humour pourrait être un comble de mauvais goût. Ne faut-il pas alors revenir à l'esthétique de l'humour ? En replaçant l'humour dans le contexte des pratiques artistiques, en le comparant avec d'autres formes d'expression, on peut comprendre l'intérêt que nous trouvons à l'humour en apparence immoral. Ainsi, nous pouvons mieux voir les limites morales qu'il ne saurait franchir sans se perdre. L'auteur : Matthias Blondel enseigne la philosophie et poursuit une thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'université de Genève sur les normes et la valeur de l'humour. La collection : Zest - Le réveil de la philo Le regard vif de philosophes d'aujourd'hui sur nos façons de vivre, de penser, d'agir. Zest, c'est une nouvelle collection de livres aussi beaux que stimulants, adaptés à notre époque, aux jeunes adultes qui lisent moins mais n'ont pas perdu le goût du débat, de la réflexion, de la pensée critique. Il ne s'agit ni d'un cours magistral ni d'un résumé des penseurs du passé. Ce sont des textes courts (40 minutes de lecture, le temps d'un podcast ! ) accessibles, de philosophes d'aujourd'hui qui s'emparent d'un sujet qui nous touche immédiatement, intimement. Une réflexion vivante, incarnée, stimulante sur nos façons d'agir et de penser. Des livres beaux qu'on a envie d'ouvrir et d'offrir.

Par Alexandre Nart, Matthias Blondel
Chez Nathan

|

Auteur

Alexandre Nart, Matthias Blondel

Editeur

Nathan

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'humour par Alexandre Nart, Matthias Blondel

Commenter ce livre

 

L'humour

Alexandre Nart, Matthias Blondel

Paru le 30/04/2026

32 pages

Nathan

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095063788
9782095063788
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.