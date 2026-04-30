Le guide visuel le plus précis et le plus passionnant sur le football. Quelles sont les meilleures tactiques offensives ? Comment les joueurs se préparent-ils pour un match ? Quels sont les grands tournois féminins ? Planète football répond à toutes ces questions et aborde tous les aspects du beau jeu, des règles jusqu'aux grandes compétitions en passant par les grandes phases de jeu, la technique, la tactique ou les différents postes sur la pelouse. Ce guide très visuel est superbement illustré de photos, d'infographies et d'images de synthèse -conçues pour cet album- qui animent d'une manière dynamique la mise en page. Une mine d'informations qui comporte aussi une foule d'anecdotes passionnantes sur l'histoire du sport le plus populaire au monde.