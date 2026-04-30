Elles découpent, agencent et assemblent : depuis longtemps, les artistes utilisent le photomontage et le collage pour donner à voir une identité fragmentée, faite de contrastes et parfois de contradictions. Cut Out propose une étude sur les liens entre la photographie et la pratique féministe du collage. Coédité avec le Victoria & Albert Museum, le livre s'appuie sur une définition élargie du collage qui englobe le photomontage, l'assemblage et le photogramme. Traçant une chronologie allant du XIXe siècle aux artistes contemporaines, cette déambulation visuelle nous fait découvrir des créatrices d'albums dans l'Angleterre victorienne, des femmes avant-gardistes liées à Dada, au surréalisme et au mouvement moderne ou des activistes radicales de la seconde vague féministe. On y rencontre aussi bien Hannah Höch que Dora Maar, Lorna Simpson, Claude Cahun, Linder, Sue Williamson, et des artistes contemporaines qui utilisent les outils numériques pour élargir toujours plus les horizons du collage.