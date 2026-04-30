Oasis-ParcoursSenso x6+Chariot

6 modules en bois de forme hexagonale avec un chariot de transport pour créer de multiples parcours sensoriels, en ligne comme en cercle. Les 6 modules peuvent être rangés et transportés facilement sur le chariot à roulettes. Maximum 6 modules par chariot. Chaque module possède un sac non tissé afin de conserver ou de changer facilement les différents matériaux. Lors d'un parcours sensoriel, chaque texture apporte une sensation différente sous les pieds et permet à l'enfant de : stimuler l'équilibre et de la proprioception. améliorer la coordination et la maîtrise du corps. encourager l'expression des sensations et l'enrichissement du vocabulaire.