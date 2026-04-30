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New York, Les Safdie, Uncut Gems

Nicolas Moréno

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Cet essai se présente comme un parcours à travers New York pour explorer le travail des frères Safdie au prisme de leur film Uncut Gems, coproduit par Netflix et A24, offert quelques semaines avant le confinement. Nicolas Moreno convoque l'histoire du cinéma indépendant états-unien, la philosophie, la littérature ou l'architecture même de New York pour ce tout premier ouvrage consacré au duo de jeunes frères cinéastes, au moment où ceux-ci décident de poursuivre leur voie séparément (avec The Smashing Machine et Marty Supreme).

Par Nicolas Moréno
Chez Marest éditions

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Auteur

Nicolas Moréno

Editeur

Marest éditions

Genre

Cinéastes, réalisateurs

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New York, Les Safdie, Uncut Gems

Nicolas Moréno

Paru le 30/04/2026

180 pages

Marest éditions

14,00 €

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Scannez le code barre 9791096535873
9791096535873
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