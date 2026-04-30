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La guerre d'Europe a commencé

Céline Marangé

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En 1991, à la fin de l'Union soviétique, nous avons cru que le temps de la confrontation était révolu et que la Russie pourrait devenir une partenaire, voire une alliée. Comme beaucoup d'hommes issus de son milieu, Vladimir Poutine, lui, pensait l'inverse et commençait à mûrir une revanche. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine vise l'anéantissement d'un pays, la négation d'un peuple, mais aussi la révision complète de l'ordre de sécurité européen. Elle répond à une logique héritée de la culture des services secrets soviétiques : obsession de l'encerclement, primat du rapport de force, usage de la subversion et de la désinformation. " On a toujours besoin d'un ennemi. Sans lui, l'absurdité du système apparaîtrait clairement ", a déclaré Vadim Bakatine, l'ancien directeur du KGB. Avec une clarté implacable, Céline Marangé, l'une des grandes spécialistes françaises de la Russie et de l'Ukraine, sonne le réveil.

Par Céline Marangé
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

Céline Marangé

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Géopolitique

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La guerre d'Europe a commencé

Céline Marangé

Paru le 30/04/2026

Editions Les Arènes

22,00 €

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