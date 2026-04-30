Deviens un attaquant de génie et remporte le Blue Lock dans ce livre à choix ! Dans ce livre-jeu, à toi d'incarner Yoichi Isagi, le célèbre héros du manga Blue Lock. Alors qu'en 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en huitième de finale, l'Union japonaise de football décide de fonder le " Blue Lock " afin de former l'attaquant ultime qui permettra de renverser la tendance lors de la prochaine coupe du Monde ! C'est à toi, Yoichi Isagi, de prouver ta valeur et ton talent par ton individualisme. Parviendras-tu à tirer ton épingle du jeu en affrontant les épreuves de foot qui se dresseront sur ton chemin ? Retrouve Yoichi Isagi, Meguru Bachira, Rin Itoshi, Jinpachi Ego, résous les énigmes, fais les bons choix, et n'hésite pas à abandonner le jeu collectif pour te dépasser. Fais de Blue Lock ton univers pour en devenir le véritable héros ! Un livre-jeu officiel Blue Lock pour retrouver les héros du manga de Muneyuki Kaneshiro et Yosuke Nomura !