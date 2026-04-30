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La figure cinématographique du regard de Dieu

Jean-François Pigoullié

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Du cinéma muet aux films de science-fiction des années 1990, du Dieu justicier des péplums bibliques aux substituts du Dieu d'amour mis en exergue par des cinéastes américains tels que Spielberg et de Palma, l'analyse de la représentation du surnaturel chrétien à l'écran a pour avantage de permettre d'offrir une image très claire de l'évolution des mentalités religieuses et en particulier des images de Dieu qui se sont succédé dans l'imaginaire occidental du début du 20ème siècle jusqu'à nos jours. Comment Dieu se manifeste-t-il à l'écran ? Comment le surnaturel chrétien a-t-il été mis en scène au cinéma ? A ces questions, laissées en jachère par la critique française, ce livre a pour ambition d'apporter une réponse en mettant en exergue la figure du regard de Dieu que le cinéma peut s'enorgueillir d'avoir inventée. Qu'elle prenne la forme d'une vue plongeante sur le monde ou d'une plongée verticale, la figure du regard de Dieu est une vue aérienne qui, par le changement d'échelle qu'elle induit, conduit à s'identifier à une conscience supra-humaine. Peu employée en Europe, la figure du regard de Dieu est une pièce maîtresse du merveilleux hollywoodien.

Par Jean-François Pigoullié
Chez Embrasure

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Auteur

Jean-François Pigoullié

Editeur

Embrasure

Genre

Vie chrétienne

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La figure cinématographique du regard de Dieu

Jean-François Pigoullié

Paru le 28/05/2026

330 pages

Embrasure

20,00 €

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