L'intrépide Bruno Bisaro et autres poèmes

J'adresse mon poème aux croyants. Aux non-croyants. Aux personnes hétérosexuelles, homosexuelles, transsexuelles. A chacun. A chacune. Quelle que soit sa culture. J'adresse mon poème à toute la société. Mes combats politiques ont ravivé ma foi en Dieu et ma croyance en l'être humain. Comme ma rencontre avec les hommes et avec les femmes que j'ai aimés, a ravivé cette croyance. Je n'ai jamais mené mes combats politiques, militants, au nom de mes croyances. Je ne les ai jamais menés au nom de la religion. Ni au nom de l'art. Par la prière, par le poème, par le chant, on parvient à réconcilier ce qui est, demeure à jamais irréconciliable. Sont rassemblés dans ce livre, des poèmes de 1986 à aujourd'hui. Poèmes épiques, dramatiques ou de roman. Des paroles de chanson. Ce n'est au fond, pour moi, qu'un seul et même chant. Qu'une seule et même langue. Qu'une seule et même grammaire. Un bon grammairien doit être capable de questionner le genre. Il doit être capable de questionner le nombre. Le nombre, le singulier-pluriel. Mon poème est société. L'intrépide Bruno Bisaro est un poème chrétien. De bout en bout. C'est aussi le roman social d'un militant.