Histoires à écrire CE1-CE2

"Il était une sorcière... CE1-CE2", titre de la collection "Histoires à écrire" est un album sans texte dont l'objectif est de donner aux élèves le goût d'écrire, d'apprendre à construire des récits et l'envie de devenir les auteurs de leur propre histoire. Une sorcière triste et déprimée décide de changer de vie et de devenir gentille. Elle part alors à la rencontre des habitants de la forêt pour se faire des amis. Durant sa quête, elle rencontre le Petit Poucet, Hansel et Gretel, le Petit Chaperon Rouge, les sept nains... La démarche proposée autour de l'album " Il était une sorcière... CE1-CE2" s'articule en 4 temps : Découverte collective de l'album : travail oral pour raconter l'histoire. Préparation à l'écriture : observation de la structure narrative de l'histoire et du fonctionnement des textes de fiction à partir de fiches exercices . Premier jet d'écriture avec le support de fiches vocabulaire et de fiches d'aide à l'écriture pour permettre à chacun d' écrire à son niveau. Réécriture et élaboration du texte définitif à l'aide de fiches outils (orthographe et grammaire). "Il était une sorcière... CE1-CE2" comprend : Un album collectif grand format sans texte, Un guide pédagogique avec des exemples de productions d'élèves et 31 fiches à photocopier ( fiches exercices , fiches d'aide à l' écriture , fiches outils, fiches mémo), Des ressources numériques avec toutes les fiches et les pages de l'album à projeter ou à imprimer. Il est possible de saisir les textes des élèves sur les pages de l'album pour générer un album individuel ou collectif. A noter, toutes les illustrations sont de Loïc Méhée . . > Pour plus de facilité, retrouvez toutes les ressources liées à cet ouvrage sur https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com Comment vous connecter ? Pour votre première connexion, identifiez-vous sur https : //activation. editions-retz. com et saisissez votre clé d'activation personnelle indiquée en page 2 de couverture (verso de la couverture). Aux connexions suivantes, cliquez simplement dans https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com sur la couverture de l'ouvrage pour retrouver toutes vos ressources ! Comment accéder aux ressources ? Suivez le mode d'emploi.