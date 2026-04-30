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#Roman francophone

Glodusse

Emile Roche

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Un trésor retrouvé de la littérature française. Beaujolais, 1919. La Grande Guerre s'achève. Claudius Grandvignon, dit " Glodusse ", que l'on croyait disparu, rentre enfin chez lui. A l'heure des vendanges, il retrouve sa fiancée, les collines de son enfance, et se prépare à reprendre le vignoble familial. Mais après une telle parenthèse, monstrueuse et sidérante, la vie peut-elle suivre son cours ? Chronique tendre et haute en couleur d'une communauté bouleversée par la guerre et le progrès, Glodusse dresse le portrait d'un monde rural en pleine mutation. Entre humour truculent et émotion pudique, ce roman d'une authenticité rare célèbre la force des racines et la résilience des humbles.

Par Emile Roche
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Emile Roche

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

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Glodusse

Emile Roche

Paru le 30/04/2026

360 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

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