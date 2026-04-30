Un trésor retrouvé de la littérature française. Beaujolais, 1919. La Grande Guerre s'achève. Claudius Grandvignon, dit " Glodusse ", que l'on croyait disparu, rentre enfin chez lui. A l'heure des vendanges, il retrouve sa fiancée, les collines de son enfance, et se prépare à reprendre le vignoble familial. Mais après une telle parenthèse, monstrueuse et sidérante, la vie peut-elle suivre son cours ? Chronique tendre et haute en couleur d'une communauté bouleversée par la guerre et le progrès, Glodusse dresse le portrait d'un monde rural en pleine mutation. Entre humour truculent et émotion pudique, ce roman d'une authenticité rare célèbre la force des racines et la résilience des humbles.