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Dans la maison d'un taliban

Elise Blanchard

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Le quotidien d'une famille talibane, loin des stéréotypes. Mieux qu'une analyse géopolitique, un témoignage exceptionnel de vérité. En 2019, alors qu'elle n'a que 27 ans, Elise Blanchard s'installe en Afghanistan. Elle arpente les régions les plus reculées du pays, travaille pour plusieurs titres de presse français et internationaux et consacre l'essentiel de ses reportages aux conséquences des conflits armés et à la situation des Afghanes. C'est en 2022, lors d'un reportage, qu'elle rencontre Arman, un soldat taliban. Celui-ci lui ouvre les portes de sa maison, située dans un petit village à quelques heures de Kaboul. Au fur et à mesure de ses visites, Elise découvre le quotidien de cette famille. Elle apprend à connaître Arman, sa femme, ses soeurs, ses enfants ; elle devient pour eux une amie et participe aux grands événements de leur vie. Au fil des conversations, elle se permet d'aborder tous les sujets : religion, fermeture des écoles, vision des étrangers, évolutions du gouvernement. Dans ce témoignage unique, loin des stéréotypes, le dialogue entre Elise et cette famille talibane se révèle étonnamment libre.

Par Elise Blanchard
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Elise Blanchard

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Actualité politique internatio

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Dans la maison d'un taliban

Elise Blanchard

Paru le 30/04/2026

272 pages

Le Cherche Midi

21,50 €

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