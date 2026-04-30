Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Réussir en orthographe CE2

Micheline Cellier, Caroline Cellier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La programmation d'une année d'orthographe en 35 séances, avec 1 dictée par jour pour 3 niveaux de différenciation. Cette méthode d'orthographe, conforme au programme 2025, propose 35 séances avec une organisation récurrente : découverte de la notion par une recherche active des élèves, leçon, activités d'entrainement et structuration, rituels de mémorisation orthographique, 1 dictée par jour avec 3 niveaux de différenciation. La méthode s'appuie sur des principes pédagogiques forts pour favoriser la réussite : sélection des mots à apprendre selon des bases statistiques de fréquence et de régularité, prise en compte des processus de mémorisation, articulation entre motivation et méthodologie, explicitation des stratégies d'apprentissage. Des révisions et des bilans sont proposés à la fin de chacune des 5 unités. Ressources numériques : Plus de 200 fiches à imprimer ou à vidéoprojeter : les fiches de recherche, d'entrainement, d'application avec leurs corrections ; les leçons ; les fiches récapitulatives ; les préparations aux bilans, les bilans et leurs corrections ; toutes les dictées quotidiennes différenciées. Vendu en complément : le cahier élève prêt à l'emploi (112 pages + étiquettes à manipuler) avec toutes les activités de recherche, les exercices d'entrainement et d'application ainsi que toutes les dictées de fin de semaine. . Pour en découvrir davantage sur les titres "Réussir en. . ". de la collection Pédagogie pratique, cliquez ici : https : //www. editions-retz. com/pedagogie-pratique/reussir. html ! .

Par Micheline Cellier, Caroline Cellier
Chez Retz

|

Auteur

Micheline Cellier, Caroline Cellier

Editeur

Retz

Genre

Français CE2

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Réussir en orthographe CE2 par Micheline Cellier, Caroline Cellier

Commenter ce livre

 

Réussir en orthographe CE2

Micheline Cellier, Caroline Cellier

Paru le 13/05/2026

272 pages

Retz

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782725649221
9782725649221
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.