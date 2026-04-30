Réussir en orthographe CE2

La programmation d'une année d'orthographe en 35 séances, avec 1 dictée par jour pour 3 niveaux de différenciation. Cette méthode d'orthographe, conforme au programme 2025, propose 35 séances avec une organisation récurrente : découverte de la notion par une recherche active des élèves, leçon, activités d'entrainement et structuration, rituels de mémorisation orthographique, 1 dictée par jour avec 3 niveaux de différenciation. La méthode s'appuie sur des principes pédagogiques forts pour favoriser la réussite : sélection des mots à apprendre selon des bases statistiques de fréquence et de régularité, prise en compte des processus de mémorisation, articulation entre motivation et méthodologie, explicitation des stratégies d'apprentissage. Des révisions et des bilans sont proposés à la fin de chacune des 5 unités. Ressources numériques : Plus de 200 fiches à imprimer ou à vidéoprojeter : les fiches de recherche, d'entrainement, d'application avec leurs corrections ; les leçons ; les fiches récapitulatives ; les préparations aux bilans, les bilans et leurs corrections ; toutes les dictées quotidiennes différenciées. Vendu en complément : le cahier élève prêt à l'emploi (112 pages + étiquettes à manipuler) avec toutes les activités de recherche, les exercices d'entrainement et d'application ainsi que toutes les dictées de fin de semaine. . Pour en découvrir davantage sur les titres "Réussir en. . ". de la collection Pédagogie pratique, cliquez ici : https : //www. editions-retz. com/pedagogie-pratique/reussir. html ! .