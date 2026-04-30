Découvrez le cahier de l'élève " Réussir en orthographe CM1 ", idéal pour réaliser les activités contenues dans l'ouvrage Réussir en orthographe CM1. Organisé selon les notions d'orthographe de l'ouvrage de pédagogie Réussir en orthographe CM1 , ce cahier de l'élève en reprend tous les éléments de travail. Il propose plusieurs activités qui aident à réussir les dictées de chaque semaine et les bilans en fin d'unité : Des recherches pour comprendre les notions, Des entrainements avec des jeux et des étiquettes, Des exercices variés , avec des révisions et des gammes d'écriture. Ce cahier contient 128 pages dont des étiquettes à manipuler.