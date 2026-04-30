Découvrez le cahier de l'élève " Réussir en orthographe CE2 ", idéal pour réaliser les activités contenues dans l'ouvrage Réussir en orthographe CE2. Organisé selon les notions d'orthographe de l'ouvrage de pédagogie Réussir en orthographe CE2, ce cahier de l'élève en reprend tous les éléments de travail. Il propose plusieurs activités qui aident à réussir les dictées de chaque semaine et les bilans en fin d'unité : - Des recherches pour comprendre les notions, - Des entrainements avec des jeux et des étiquettes, - Des exercices variés , avec des révisions et des gammes d'écriture. Ce cahier contient 112 pages dont des étiquettes à manipuler . . Pour en découvrir davantage sur les titres "Réussir en. . ". de la collection Pédagogie pratique : https : //www. editions-retz. com/pedagogie-pratique/reussir. html ! .