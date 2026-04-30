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#Polar

La Place du chat

Patricia Delahaie

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" Ce n'est pas moi qui ai tué ma mère, c'est l'article 205 du Code civil. " Jeune journaliste, Rose Pulzaire enquête sur Missy Becker, une retraitée parisienne qui a assassiné sa vieille mère à l'aide d'un petit couteau de cuisine. Au fil des entretiens avec la détenue, Rose découvre l'histoire d'une femme meurtrie, fille invisibilisée d'une comédienne flamboyante, égocentrique et un peu escroc qui, lorsqu'elle se rappelait sa présence, l'entraînait dans des situations dangereuses, traumatisantes. Une mère absente et sans scrupule, dont l'Etat lui impose la garde puisque ni l'une ni l'autre n'a les moyens de financer une chambre en Ehpad. Rose cherche à comprendre la relation entre les deux femmes, à distinguer le vrai du faux dans le discours de la charmante criminelle. Victime ou bourreau, qui est vraiment Missy Becker ? Après La Faussaire , finaliste du prix des lectrices Elle polar en 2022, Patricia Delahaie allie suspense psychologique intense, enquête journalistique et drame social dans ce roman noir d'une grande actualité, qui questionne l'article 205 du Code civil et l'obligation de subvenir aux besoins de ses parents.

Par Patricia Delahaie
Chez Belfond

|

Auteur

Patricia Delahaie

Editeur

Belfond

Genre

Thrillers

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La Place du chat

Patricia Delahaie

Paru le 30/04/2026

304 pages

Belfond

21,00 €

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