Monet Monet Monet

Claude Monet disparaît il y a cent ans, le 5 décembre 1926. Au-delà de la commémoration, ce recueil de poèmes se veut un hommage en trois temps. Monecdotes évoque des épisodes méconnus mais significatifs de la vie du pionnier de l'impressionnisme. Mon Monet reflète l'émotion de l'auteur face à certains tableaux du Maître. Enfin, Fantaisie sur le nom de Monet rappelle que la poésie emprunte par essence des chemins buissonniers. Qu'il s'agisse de formes contraintes ou de vers libres, ce recueil témoigne de toute l'agilité, de l'érudition et de la chaleur de l'écriture de Georges Bonnemaison.