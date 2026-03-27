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Monet Monet Monet

Georges Bonnemaison

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Claude Monet disparaît il y a cent ans, le 5 décembre 1926. Au-delà de la commémoration, ce recueil de poèmes se veut un hommage en trois temps. Monecdotes évoque des épisodes méconnus mais significatifs de la vie du pionnier de l'impressionnisme. Mon Monet reflète l'émotion de l'auteur face à certains tableaux du Maître. Enfin, Fantaisie sur le nom de Monet rappelle que la poésie emprunte par essence des chemins buissonniers. Qu'il s'agisse de formes contraintes ou de vers libres, ce recueil témoigne de toute l'agilité, de l'érudition et de la chaleur de l'écriture de Georges Bonnemaison.

Par Georges Bonnemaison
Chez Hello Editions

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Auteur

Georges Bonnemaison

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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Monet Monet Monet

Georges Bonnemaison

Paru le 27/03/2026

96 pages

Hello Editions

13,90 €

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Scannez le code barre 9782386739958
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