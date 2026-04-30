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Je colorie avec des contours colorés Disney Stitch

Disney

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Colorier est un vrai jeu d'enfant ! Stitch et chaque objet sont dessinés avec des contours colorés. Grâce à ces repères visuels, l'enfant sait exactement quelle couleur utiliser. Ce livre de coloriage avec Stitch est une façon simple et amusante d'apprendre à reconnaître les couleurs, à se repérer dans l'image et à gagner en autonomie. Un livre parfait pour : s'initier au coloriage en suivant les traits colorés, apprendre les couleurs en s'amusant, développer la motricité fine et l'observation.

Par Disney
Chez Hemma

|

Auteur

Disney

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Je colorie avec des contours colorés Disney Stitch

Disney

Paru le 30/04/2026

48 pages

Hemma

5,95 €

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Scannez le code barre 9782508063480
9782508063480
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