Tokyo cannabis Tome 7

Il est temps de mettre fin au business de cannabis des gangs de Tokyo. Craignant que son cannabis ne finisse entre les mains de mineurs, Morio décide de faire tomber les organisations de trafiquants de Tokyo et passe à l'action en commençant par les Kurobe. Son plan paraît insensé, mais Morio compte bien mettre en place un nouveau rapport de forces au sein du business de la drogue. Au même moment, la rivalité entre les Kurobe et les Bad Dog dégénère et un combat sanglant éclate !!