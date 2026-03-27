Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Le Lycée de l'Olympe : Le retour de Khaïron

Aline Catonnet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au coeur des nuages s'élève le Lycée de l'Olympe, où les enfants des dieux apprennent à maîtriser leurs pouvoirs. Pour Léna et Elna, la rentrée prend une tournure inquiétante. Une phrase ancienne, visible par elles seules, ébranle leurs certitudes. Un lien inexplicable se tisse, entraînant un danger capable de menacer l'équilibre même de l'Olympe. Avec leurs amis Ezio, Zéno, Hélio, Calie et Cléo, elles s'engagent dans une quête interdite, prêtes à défier les règles divines et les secrets que les dieux ont juré d'oublier. Certains sangs ne devraient jamais se retrouver, et certains pouvoirs pourraient briser l'éternité... Mais que se cache-t-il derrière cette mystérieuse phrase ? Les révélations à venir pourraient changer leur destin à jamais...

Par Aline Catonnet
Chez Hello Editions

|

Auteur

Aline Catonnet

Editeur

Hello Editions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Lycée de l'Olympe : Le retour de Khaïron par Aline Catonnet

Commenter ce livre

 

Le Lycée de l'Olympe : Le retour de Khaïron

Aline Catonnet

Paru le 27/03/2026

66 pages

Hello Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386279539
9782386279539
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.