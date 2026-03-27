Le Lycée de l'Olympe : Le retour de Khaïron

Au coeur des nuages s'élève le Lycée de l'Olympe, où les enfants des dieux apprennent à maîtriser leurs pouvoirs. Pour Léna et Elna, la rentrée prend une tournure inquiétante. Une phrase ancienne, visible par elles seules, ébranle leurs certitudes. Un lien inexplicable se tisse, entraînant un danger capable de menacer l'équilibre même de l'Olympe. Avec leurs amis Ezio, Zéno, Hélio, Calie et Cléo, elles s'engagent dans une quête interdite, prêtes à défier les règles divines et les secrets que les dieux ont juré d'oublier. Certains sangs ne devraient jamais se retrouver, et certains pouvoirs pourraient briser l'éternité... Mais que se cache-t-il derrière cette mystérieuse phrase ? Les révélations à venir pourraient changer leur destin à jamais...