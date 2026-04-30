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Quand on peut, on veut

Ludovic Leroux

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Vous allez réaliser des choses que vous n'auriez jamais imaginer faire dans votre vie ! On entend souvent dire : " Quand on veut, on peut. " Et si c'était l'inverse ? Et si l'on ne pouvait vraiment vouloir qu'à partir du moment où quelque chose, en nous, était prêt ? Ce livre propose une lecture radicalement différente du développement personnel classique. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à vouloir " changer ", à lutter contre nos pensées négatives, nos croyances limitantes ou nos comportements dits " toxiques " ? Et si, en nous attaquant aux conséquences visibles de notre mal-être, nous passions à côté de l'essentiel : la fonction cachée de ce que nous vivons ? Ce livre dévoile un mécanisme souvent invisible : l'auto-triangle de Karpman par exemple. Nous devenons à la fois le bourreau de nos pensées, le sauveur de nos propres blessures, et la victime de notre méconnaissance. En identifiant nos pensées comme ennemies, nous entretenons une guerre intérieure permanente. Mais il existe un autre chemin : celui de l'écoute, de la compréhension des fonctions protectrices de nos mécanismes internes. Ce livre n'est pas une méthode miracle. C'est une invitation à cesser le combat contre soi-même pour entamer un compagnonnage lucide et apaisé avec toutes nos parts. A la clé : plus de paix, plus de puissance... et un regard transformé sur ce que nous appelons " nous-mêmes ".

Par Ludovic Leroux
Chez Eyrolles

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Auteur

Ludovic Leroux

Editeur

Eyrolles

Genre

Réussite personnelle

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Quand on peut, on veut

Ludovic Leroux

Paru le 30/04/2026

196 pages

Eyrolles

19,90 €

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Scannez le code barre 9782416024856
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