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Corps tonique, esprit libre !

Louise Six-Webster

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Un programme efficace, sans contrainte... juste du fun ! Dans le monde du fitness, le mantra "no pain, no gain" pousse souvent à forcer, à aller au-delà de ses limites, à souffrir... au risque d'abandonner tous ses efforts au bout de quelques semaines. Ancienne danseuse professionnelle, Louise Six-Webster a créé la méthode Barre Fit avec une conviction forte : pour durer, il faut d'abord prendre du plaisir à bouger. Accessible à tous, cette approche allie la danse (classique et modern jazz), le cardio et le renforcement musculaire pour sculpter le corps, améliorer la posture et progresser semaine après semaine, sans impact. Séance après séance, vous gagnez en souplesse, en énergie et en bien-être, tout en réduisant stress et fatigue. Entièrement illustré de photos pas à pas et conçu de façon très pédagogique, ce guide pratique vous accompagne à chaque étape : les fondamentaux de la méthode, des exercices illustrés et des programmes adaptés à votre niveau (débutant, intermédiaire, avancé) ou à vos objectifs (cuisses et fesses, ventre et haut du corps, cardio...). Et bonne nouvelle ! Nul besoin d'être danseur, sportif aguerri ou particulièrement souple pour vous y mettre ! Alors, prêt à entrer dans le mouvement ?

Par Louise Six-Webster
Chez Eyrolles

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Auteur

Louise Six-Webster

Editeur

Eyrolles

Genre

Garder la forme

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Corps tonique, esprit libre !

Louise Six-Webster

Paru le 30/04/2026

208 pages

Eyrolles

19,90 €

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