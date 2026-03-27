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Au bord de l'abîme

Léa Lahannier

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Le cinéma d'horreur français est-il condamné à rester dans l'ombre ? Longtemps marginalisé, méprisé par une partie de la critique, cantonné aux marges d'une "exception culturelle" peu encline à embrasser le gore et l'extrême, le genre horrifique en France n'a pourtant cessé de muter. Des expérimentations poétiques des Yeux sans visage à la déflagration de Martyrs, de la vague radicale des années 2000 à l'avènement d'une horreur "auteure" incarnée par Julia Ducournau, c'est toute une histoire souterraine qui se dessine - violente, audacieuse, profondément française. Dans cet essai ambitieux, Léa Lahannier propose une traversée chronologique et esthétique du cinéma d'horreur hexagonale. Elle interroge ses racines culturelles - du Grand-Guignolau naturalisme -, son dialogue permanent avec le modèle américain, ses archétypes, ses excès, ses censures. Elle analyse comment le cinéma d'horreur français des années 2000 a constitué un véritable "opéra de la violence" , avant que les genres ne se transforme, se féminise, se déplace vers une hybridation plus contemporaine. Car l'horreur, en France, n'est jamais gratuite : elle parle de nos peurs les plus intimes, de nos fractures sociales et de notre rapport au corps. Un livre indispensable pour comprendre pourquoi, au bord du rejet, le cinéma d'horreur français est peut-être l'un des territoires les plus audacieux du cinéma contemporain. Auteure de l'essai Au bord de l'abîme, où en est le cinéma d'horreur français ? , Léa Lahannier se passionne pour le cinéma d'horreur au Paris International Fantastic Film Festival en 2017 et décide d'en faire sa spécialité lors de son Master à l'Université Gustave Eiffel. Elle fait alors la rencontre de nombreux acteurs de l'horreur française qui vont l'accompagner dans l'analyse de ce genre si particulier, dont elle devient elle-même auteure, avec la réalisation de plusieurs courts-métrages. ///// 80 photos et photogrammes NB des films /////

Par Léa Lahannier
Chez Lettmotif Editions

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Auteur

Léa Lahannier

Editeur

Lettmotif Editions

Genre

Essais

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Au bord de l'abîme

Léa Lahannier

Paru le 23/03/2026

300 pages

Lettmotif Editions

32,90 €

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Scannez le code barre 9782367164571
9782367164571
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