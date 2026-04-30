Les enjeux sociétaux de la biographie

Aleph-Ecriture a organisé les premières assises de la biographie consacrées aux enjeux sociétaux de la biographie. La richesse des interventions, l'enthousiasme et l'intérêt des nombreux et nombreuses participant·es, ont conduit à la publication de cet ouvrage. Le livre s'ouvre sur un avant-propos d'Anne Berest, écrivaine du "roman familial" et ancienne biographe, qui nous a fait l'honneur d'accepter d'être la marraine de assises, suivi d'une présentation par Michèle Cléach et Delphine Tranier-Brard, coordinatrices de l'ouvrage. Les textes qui suivent, écrits par des universitaires, des écrivains-biographes, des praticiens en histoire de vie ou des spécialistes du genre biographique, traitent des grandes questions qui se posent aux recueilleurs et recueilleuses de récits de vie : la situation du récit biographique dans la société aujourd'hui et ses enjeux ; la question de l'accompagnement biographique ainsi que l'éthique du biographe. Sont ensuite abordées la question de la biographie "au-delà du handicap" , celle du recueil et de l'écriture de la vie d'un proche ainsi que la question du désir d'écriture pour l'autre et/ou pour soi. Sont également présentées et analysées quatre grandes pratiques de la biographie (familiale, hospitalière, d'entreprise, d'artistes) ainsi que d'autres formes que le livre pour la biographie. Enfin, le livre traite de deux grandes questions soulevées par la biographie : la mémoire et la transmission. Cet ouvrage s'adresse aux personnes exerçant l'activité de biographe ou qui souhaitent l'exercer et à toutes celles qui s'intéressent aux récits de vie, à la question de la transmission de l'Histoire et des histoires et aux enjeux liés à cette activité.