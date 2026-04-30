Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les enjeux sociétaux de la biographie

Delphine Tranier-Brard, Michèle Cléach

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aleph-Ecriture a organisé les premières assises de la biographie consacrées aux enjeux sociétaux de la biographie. La richesse des interventions, l'enthousiasme et l'intérêt des nombreux et nombreuses participant·es, ont conduit à la publication de cet ouvrage. Le livre s'ouvre sur un avant-propos d'Anne Berest, écrivaine du "roman familial" et ancienne biographe, qui nous a fait l'honneur d'accepter d'être la marraine de assises, suivi d'une présentation par Michèle Cléach et Delphine Tranier-Brard, coordinatrices de l'ouvrage. Les textes qui suivent, écrits par des universitaires, des écrivains-biographes, des praticiens en histoire de vie ou des spécialistes du genre biographique, traitent des grandes questions qui se posent aux recueilleurs et recueilleuses de récits de vie : la situation du récit biographique dans la société aujourd'hui et ses enjeux ; la question de l'accompagnement biographique ainsi que l'éthique du biographe. Sont ensuite abordées la question de la biographie "au-delà du handicap" , celle du recueil et de l'écriture de la vie d'un proche ainsi que la question du désir d'écriture pour l'autre et/ou pour soi. Sont également présentées et analysées quatre grandes pratiques de la biographie (familiale, hospitalière, d'entreprise, d'artistes) ainsi que d'autres formes que le livre pour la biographie. Enfin, le livre traite de deux grandes questions soulevées par la biographie : la mémoire et la transmission. Cet ouvrage s'adresse aux personnes exerçant l'activité de biographe ou qui souhaitent l'exercer et à toutes celles qui s'intéressent aux récits de vie, à la question de la transmission de l'Histoire et des histoires et aux enjeux liés à cette activité.

Par Delphine Tranier-Brard, Michèle Cléach
Chez Chronique Sociale

|

Auteur

Delphine Tranier-Brard, Michèle Cléach

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enjeux sociétaux de la biographie par Delphine Tranier-Brard, Michèle Cléach

Commenter ce livre

 

Les enjeux sociétaux de la biographie

Delphine Tranier-Brard, Michèle Cléach

Paru le 28/05/2026

176 pages

Chronique Sociale

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385480974
9782385480974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.