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#Roman francophone

Reconquista

Serge Legrand-Vall

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Automne 1944. Dans les Pyrénées battues de neige et de pluie, s'avancent les maquisards espagnols. Ils viennent de libérer l'Ariège des occupants allemands et lancent maintenant une offensive contre Franco, dernier avatar fasciste d'Europe. Parmi eux, Mateu, ex-policier barcelonais réfugié en France, qui entend racheter ses erreurs en tombant l'arme à la main. Mais l'opération Reconquista tourne court, la brigade tombe dans une embuscade et Mateu se retrouve bientôt seul dans la montagne. Affaibli par un sevrage alcoolique brutal, la faim et le froid, hanté par sa mémoire, Mateu doit choisir : s'abandonner à la mort, ou lutter pour survivre. A travers l'épopée de ce personnage ambigu, Serge Legrand-Vall nous offre un splendide roman historique à deux temps, entre l'effervescence révolutionnaire de la Barcelone de 1936 et les maquis pyrénéens de 1944.

Par Serge Legrand-Vall
Chez Editions Cairn

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Auteur

Serge Legrand-Vall

Editeur

Editions Cairn

Genre

XXe siècle

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Reconquista

Serge Legrand-Vall

Paru le 27/03/2026

344 pages

Editions Cairn

11,00 €

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Scannez le code barre 9791070065976
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