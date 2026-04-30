Mon oracle des fleurs de Bach

Apprenez à identifier vos émotions, et trouvez quelle fleur de Bach correspond à votre ressenti pour chacune des étapes de votre vie. Virginie Loncle, conseillère en fleurs de Bach, a conçu cet oracle pour permettre à chacun de devenir acteur de sa santé émotionnelle et de revenir à l'essentiel au quotidien . Que vous soyez un thérapeute professionnel ou un simple débutant , ces cartes magnifiquement illustrées vous apporteront toutes les informations nécessaires sur chacune des 38 fleurs de Bach. Découvrez l'origine de cette thérapie naturelle , ses bienfaits, l'émotion et l'état d'esprit auxquelles chaque fleur est associée, sa posologie ainsi que des conseils pour vous aider à identifier et à apaiser chacun de vos ressentis de manière autonome . Ce coffret contient : Un livre de 172 pages tout en couleurs. 39 cartes élégantes et pédagogiques. Un sac en coton pour les protéger.