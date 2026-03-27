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#Roman francophone

Lyoubochka

Natalie Guimelli

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Dans chaque vie, il existe un moment où tout bascule, un instant fragile où le connu disparaît pour laisser place à l'inconnu. Lyoubochka retrace le parcours d'une femme venue d'ailleurs, projetée sans préparation dans une réalité qui n'est pas la sienne. Privée de ses repères, de sa langue et de ses certitudes, elle découvre que l'amour peut être à la fois refuge et épreuve, lumière et vertige. Entre pas hésitants, silences et combats intérieurs, son vécu devient une histoire de résilience, de perte et de renaissance, où le mystère ne réside pas seulement dans les événements, mais dans le coeur humain lui-même.

Par Natalie Guimelli
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Natalie Guimelli

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Lyoubochka

Natalie Guimelli

Paru le 27/03/2026

72 pages

Le Lys Bleu

11,50 €

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