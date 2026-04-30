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#Comics

The Toxic Avenger

Matt Bors, Fred Harper

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La légende trash des années 80 fait son grand retour, réinventée par Matt Bors, finaliste du prix Pulitzer, et Fred Harper, illustrateur pour le New York Times ! Melvin, ado martyrisé par ses camarades, voit sa vie basculer lorsqu'il tombe dans une mare de déchets toxiques. Désormais hideusement déformé mais doté d'une force surhumaine, il devient le Toxic Avenger : monstre difforme et justicier improbable. Face à une multinationale prête à tout pour dissimuler sa responsabilité dans une catastrophe écologique, il va mener une véritable révolte citoyenne... Violence crue, humour cradingue, gore cartoonesque : le film The Toxic Avenger fut un choc trash devenu culte instantané. Ce comic book marque un retour explosif aux sources - irrévérencieux et plus que jamais d'actualité - entre super-héros difforme, horreur grotesque et critique sociale mordante !

Par Matt Bors, Fred Harper
Chez Vestron

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Auteur

Matt Bors, Fred Harper

Editeur

Vestron

Genre

Comics Super-héros

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The Toxic Avenger

Matt Bors, Fred Harper

Paru le 30/04/2026

160 pages

Vestron

19,95 €

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Scannez le code barre 9782383731214
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