La légende trash des années 80 fait son grand retour, réinventée par Matt Bors, finaliste du prix Pulitzer, et Fred Harper, illustrateur pour le New York Times ! Melvin, ado martyrisé par ses camarades, voit sa vie basculer lorsqu'il tombe dans une mare de déchets toxiques. Désormais hideusement déformé mais doté d'une force surhumaine, il devient le Toxic Avenger : monstre difforme et justicier improbable. Face à une multinationale prête à tout pour dissimuler sa responsabilité dans une catastrophe écologique, il va mener une véritable révolte citoyenne... Violence crue, humour cradingue, gore cartoonesque : le film The Toxic Avenger fut un choc trash devenu culte instantané. Ce comic book marque un retour explosif aux sources - irrévérencieux et plus que jamais d'actualité - entre super-héros difforme, horreur grotesque et critique sociale mordante !