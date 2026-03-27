Art, carnaval et amour est un voyage au coeur de la Martinique, île des Caraïbes où l'art, les rythmes et les récits animent chaque instant. Entre essai et art visuel, ce récit dépeint une terre vibrante loin des sentiers battus. A travers des textes évocateurs et des photographies en noir et blanc, il capture l'essence d'une identité créole en perpétuelle évolution : rituels ancestraux, effervescence artistique et rencontres authentiques. Une oeuvre dédiée à ceux qui cherchent à découvrir la Martinique à travers le prisme de sa culture, de son histoire et de sa créativité.