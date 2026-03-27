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Art, carnaval et amour

Siri Wolland

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Art, carnaval et amour est un voyage au coeur de la Martinique, île des Caraïbes où l'art, les rythmes et les récits animent chaque instant. Entre essai et art visuel, ce récit dépeint une terre vibrante loin des sentiers battus. A travers des textes évocateurs et des photographies en noir et blanc, il capture l'essence d'une identité créole en perpétuelle évolution : rituels ancestraux, effervescence artistique et rencontres authentiques. Une oeuvre dédiée à ceux qui cherchent à découvrir la Martinique à travers le prisme de sa culture, de son histoire et de sa créativité.

Par Siri Wolland
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Siri Wolland

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Histoire de l'art

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Art, carnaval et amour

Siri Wolland

Paru le 27/03/2026

236 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791043704987
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