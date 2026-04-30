Nouveau départ !

Le Dr. Eggman est hors-jeu mais la paix est encore loin d'être gagnée ! Partout dans le monde, des robots hors de contrôle s'en prennent aux villages. Sonic fonce en première ligne, mais il ne pourra pas tout faire seul. Tails, Knuckles, Amy et même de nouveaux alliés inattendus vont devoir se serrer les coudes. Le début de la grande série signée Ian Flynn propulse l'éclair bleu emblématique de SEGA dans une aventure explosive, pleine d'action, d'amitié et de rebondissements. Vitesse, esprit d'équipe et loopings garantis : Sonic n'a pas fini de faire des étincelles !