Qu'y a-t-il de commun entre la découverte du Pérou, de la Russie et de l'Arménie au guidon d'une moto, sinon la passion du voyage, la soif d'exploration et de rencontre ? Mais plus encore, c'est l'âme du voyageur qui guide les pas de Guy-Bernard Hégo et ouvre ses yeux au monde. Cette âme, qui le relie à ses ancêtres, trouve écho dans cet ouvrage, où chaque étape de son périple, de la ville d'Amiens aux confins du Caucase, se dévoile. A travers ce récit, l'auteur partage son désir de faire vivre cette "itinérance" , vous immergeant dans le subtil parfum de ses Papiers d'Arménie, une odyssée où l'émotion et la rencontre se mêlent.