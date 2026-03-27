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#Essais

Papiers d'Arménie

Guy-Bernard Hégo

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Qu'y a-t-il de commun entre la découverte du Pérou, de la Russie et de l'Arménie au guidon d'une moto, sinon la passion du voyage, la soif d'exploration et de rencontre ? Mais plus encore, c'est l'âme du voyageur qui guide les pas de Guy-Bernard Hégo et ouvre ses yeux au monde. Cette âme, qui le relie à ses ancêtres, trouve écho dans cet ouvrage, où chaque étape de son périple, de la ville d'Amiens aux confins du Caucase, se dévoile. A travers ce récit, l'auteur partage son désir de faire vivre cette "itinérance" , vous immergeant dans le subtil parfum de ses Papiers d'Arménie, une odyssée où l'émotion et la rencontre se mêlent.

Par Guy-Bernard Hégo
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Guy-Bernard Hégo

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Récits de voyage

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Papiers d'Arménie

Guy-Bernard Hégo

Paru le 27/03/2026

236 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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Scannez le code barre 9791043704604
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