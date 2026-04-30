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Romanov's Demon Tome 1

Morgann A. Amber

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En enfer, il n'y a de place que pour un seul démon. Fille du plus puissant parrain de la mafia russe, Ana a grandi dans l'ombre des hommes. Belle, brillante, mais invisible dans un monde où le pouvoir ne se transmet pas aux femmes. Lorsque son père, Vladimir, annonce sa retraite, elle refuse de rester spectatrice. Décidée à prouver sa valeur, elle se lance dans une quête aussi périlleuse que personnelle : retrouver l'assassin de sa mère, celui que même le grand Vladimir Romanov n'a jamais su trouver. Mais sur son chemin se dresse Zakar, le bras droit de son père, son exécuteur loyal, et l'homme qu'elle désire en secret depuis toujours. Huit ans les séparent, une vie entière les oppose. Lui, l'orphelin devenu démon au service de la famille. Elle, la princesse déchue prête à tout pour régner. Entre vengeance, trahison et passion interdite, leurs destins s'enflamment dans un jeu malsain où l'amour brûle plus fort que l'enfer lui-même. Et si, pour reprendre la place qui lui revient, Ana devait d'abord affronter le démon que son père a créé... et qu'elle a appris à aimer ?

Par Morgann A. Amber
Chez Plumes du Web

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Auteur

Morgann A. Amber

Editeur

Plumes du Web

Genre

Suspense romantique

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Romanov's Demon Tome 1

Morgann A. Amber

Paru le 30/04/2026

Plumes du Web

18,90 €

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