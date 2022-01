La Conspiration Vatican

Dans la lignée de Steve Berry et de Dan Brown, le nouveau grand nom du thriller historique ! 1798 : Alors que ses armées viennent d'envahir l'île de Malte, Bonaparte entre dans la cathédrale de La Valette gardée par l'ordre des Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean. Son objectif : mettre la main sur une mystérieuse relique, confiée à l'Ordre lors de sa fondation. 2019 : Après avoir découvert dans les archives secrètes de la bibliothèque du Vatican une lettre signée de la main de Napoléon, un cardinal est assassiné. L'Eglise soupçonne une branche clandestine des Chevaliers teutoniques, ordre officiellement dissous en 1805. Le Vatican engage alors Sean Wyatt, ex-agent secret, pour remonter la piste du " secret Napoléon ". Celui-ci va devoir reconstituer un puzzle passionnant, à travers les arcanes de l'Histoire de France et de l'Eglise. De Rome à Notre-Dame en passant par le Père-Lachaise, Ernest Dempsey nous entraîne, avec ce roman captivant, dans une formidable quête pleine de mystères, d'énigmes et de retournements. Les amateurs de thrillers, les passionnés d'Histoire et d'ésotérisme vont être ravis.