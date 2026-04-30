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#Comics

Royale !

François Guichard

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On peut dater de 1626 la naissance de la Marine nationale en France, avec l'action déterminante de Richelieu. 400 ans de cette histoire sont ici racontés à travers 10 épisodes marquants : batailles navales, mais aussi innovations et inventions, destins de grands et moins grands personnages, avancées diplomatiques dues à l'action de la Marine sur tous les océans. Cet ambitieux projet est confié à une vingtaine de plumes confirmées de la BD (scénaristes, illustrateurs. rices) pour un traitement graphique diversifié, du réalisme documentaire à la mise en fiction créative.

Par François Guichard
Chez Locus Solus

|

Auteur

François Guichard

Editeur

Locus Solus

Genre

Comics divers

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Royale !

François Guichard

Paru le 30/04/2026

128 pages

Locus Solus

29,00 €

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