On peut dater de 1626 la naissance de la Marine nationale en France, avec l'action déterminante de Richelieu. 400 ans de cette histoire sont ici racontés à travers 10 épisodes marquants : batailles navales, mais aussi innovations et inventions, destins de grands et moins grands personnages, avancées diplomatiques dues à l'action de la Marine sur tous les océans. Cet ambitieux projet est confié à une vingtaine de plumes confirmées de la BD (scénaristes, illustrateurs. rices) pour un traitement graphique diversifié, du réalisme documentaire à la mise en fiction créative.