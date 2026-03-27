Histoires à écrire cycle 3

Secrets au château de Versailles est un album sans texte qui donne l'envie à vos élèves de cycle 3 d'écrire, de construire des récits et de devenir auteur. e de l'histoire... Au temps de Louis XIV, dans le somptueux château de Versailles , un mystérieux voleur dérobe en toute discrétion vaisselle, bijoux, tableaux... Déterminée et intrépide, une jeune servante part à sa poursuite et s'aventure dans les passages les plus secrets du château et des magniques jardins pour retrouver sa trace. Le titre "Secrets au château de Versailles" a pour objectif d'accompagner les élèves et leur enseignant. e dans une aventure : écrire une histoire, avec plaisir et fierté partagés. Au cours de ce projet d'écriture , les élèves travailleront selon différentes modalités avec le support de fiches ressources (extraits de littérature jeunesse, cadres de réflexion pour la planification de l'histoire), de fiches outils (notions de grammaire et d'orthographe nécessaires, lexique complet de l'histoire), de fiches mémo et de fiches d'aide à l'écriture pour les élèves qui ont besoin d'être soutenus par l'apport d'un lexique restreint. L' oral aura toute sa place dans la planification, l'explicitation des stratégies d'écriture , mais aussi dans les retours sur l'écrit. La conception des séances et les propositions de correction visent l'efficacité, en conciliant progrès des élèves et temps de correction réaliste. L'accent est mis sur la vigilance orthographique dès le premier jet. La collaboration est centrale afin de faire de la classe une communauté d'auteurs , dans laquelle la critique constructive est encouragée pour progresser. Matériel : Un album collectif de 32 pages grand format sans texte. Un guide pédagogique avec des exemples de productions et des fiches élèves. Des ressources numériques avec toutes les fiches et les pages de l'album à projeter ou à imprimer. Il est possible de saisir les textes des élèves sur les pages de l'album pour générer un album individuel ou collectif. . > Pour plus de facilité, retrouvez toutes les ressources liées à cet ouvrage sur https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com Comment vous connecter ? Pour votre première connexion, identifiez-vous sur https : //activation. editions-retz. com et saisissez votre clé d'activation personnelle indiquée en page 2 de couverture (verso de la couverture). Aux connexions suivantes, cliquez simplement dans https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com sur la couverture de l'ouvrage pour retrouver toutes vos ressources ! Comment accéder aux ressources ? Suivez le mode d'emploi.