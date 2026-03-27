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#Roman francophone

Dilemme Tome 1

Johanna Mars

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Adriana a tout pour être heureuse : un mari, un foyer et un travail qu'elle aime. Pourtant, du jour au lendemain, celui qu'elle n'a pas revu depuis douze ans refait surface. Son équilibre vacille, ses certitudes s'effritent, et elle se retrouve face à un choix qu'elle n'avait jamais envisagé. Son coeur balance entre deux hommes, L'un est celui qu'elle a épousé, stable, élégant, solidement installé, et un brin prétentieux. L'autre est celui de toutes ses premières fois, celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Qui choisira-t-elle ? Plongez dans le quotidien d'une jeune femme tourmentée, en quête d'une seule chose : résoudre ce dilemme pour enfin vivre en paix !

Par Johanna Mars
Chez Hello Editions

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Auteur

Johanna Mars

Editeur

Hello Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Dilemme Tome 1

Johanna Mars

Paru le 27/03/2026

170 pages

Hello Editions

18,90 €

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Scannez le code barre 9782386739842
9782386739842
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