Dilemme Tome 1

Adriana a tout pour être heureuse : un mari, un foyer et un travail qu'elle aime. Pourtant, du jour au lendemain, celui qu'elle n'a pas revu depuis douze ans refait surface. Son équilibre vacille, ses certitudes s'effritent, et elle se retrouve face à un choix qu'elle n'avait jamais envisagé. Son coeur balance entre deux hommes, L'un est celui qu'elle a épousé, stable, élégant, solidement installé, et un brin prétentieux. L'autre est celui de toutes ses premières fois, celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Qui choisira-t-elle ? Plongez dans le quotidien d'une jeune femme tourmentée, en quête d'une seule chose : résoudre ce dilemme pour enfin vivre en paix !