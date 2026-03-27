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#Polar

Sombre rédemption

Céline Lozia

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Fugitive et seule, Anya croit enfin avoir tourné la page. Jürgen, l'homme qu'elle a aimé et qui l'a manipulée, semble désormais hors de sa vie. Pourtant, les ombres du passé ne disparaissent jamais vraiment. Le sang qu'elle a versé pour se libérer la hante encore, et chaque pas la rapproche autant du danger que de la vérité. Son allié supposé a disparu : elle ne peut compter que sur elle-même. Forte et déterminée, Anya refuse de redevenir une proie. Mais lorsqu'un homme mystérieux surgit dans sa vie, son coeur vacille. Dans ce jeu de secrets, de trahisons et de passions interdites, à qui peut-elle se fier ? Chaque choix est un risque, chaque émotion un piège... et l'amour pourrait bien devenir son plus grand danger.

Par Céline Lozia
Chez Hello Editions

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Auteur

Céline Lozia

Editeur

Hello Editions

Genre

Suspense romantique

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Sombre rédemption

Céline Lozia

Paru le 27/03/2026

366 pages

Hello Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9782386739538
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