Le Pouvoir de ta Santé

La santé commence dans ta cuisine. Fatigue, douleurs, inflammation, variations de poids, troubles hormonaux ou digestifs... Et si ces signaux n'étaient pas des fatalités, mais des messages à décoder ? Derrière chaque déséquilibre se cachent des mécanismes que tu peux comprendre et réguler. Nous consultons lorsque la santé vacille. Mais que faisons-nous concrètement pour la cultiver au quotidien ? Ce livre est LA réponse : ton assiette est le moteur de ta vitalité. Plus qu'un guide de nutrition, c'est un plan de reconquête du corps, alliant science et sagesses millénaires : auto-bilans, stratégies d'autorégulation, compléments alimentaires, protocoles ciblés (dont le cycle féminin) et méthode claire pour agir par l'alimentation. A lire au gré de tes besoins, pas forcément d'une traite. Consulte-le régulièrement. Ouvre-le. Reprends le pouvoir sur ta santé.