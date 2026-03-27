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Le Pouvoir de ta Santé

Maram Tolba Drécourt

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La santé commence dans ta cuisine. Fatigue, douleurs, inflammation, variations de poids, troubles hormonaux ou digestifs... Et si ces signaux n'étaient pas des fatalités, mais des messages à décoder ? Derrière chaque déséquilibre se cachent des mécanismes que tu peux comprendre et réguler. Nous consultons lorsque la santé vacille. Mais que faisons-nous concrètement pour la cultiver au quotidien ? Ce livre est LA réponse : ton assiette est le moteur de ta vitalité. Plus qu'un guide de nutrition, c'est un plan de reconquête du corps, alliant science et sagesses millénaires : auto-bilans, stratégies d'autorégulation, compléments alimentaires, protocoles ciblés (dont le cycle féminin) et méthode claire pour agir par l'alimentation. A lire au gré de tes besoins, pas forcément d'une traite. Consulte-le régulièrement. Ouvre-le. Reprends le pouvoir sur ta santé.

Par Maram Tolba Drécourt
Chez Hello Editions

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Auteur

Maram Tolba Drécourt

Editeur

Hello Editions

Genre

Diététiques

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Le Pouvoir de ta Santé

Maram Tolba Drécourt

Paru le 27/03/2026

430 pages

Hello Editions

25,90 €

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Scannez le code barre 9782386279232
9782386279232
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