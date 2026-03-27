Fugue en bruit majeur

Sixtine et Marius, collègues dans une entreprise lyonnaise, s'apprécient beaucoup, sans se connaître vraiment. Leur mission ? Présenter un plan de formation révolutionnaire. Le problème ? Sixtine disparaît mystérieusement, après une étrange rencontre avec une voyante. Avec pour seuls indices une carte postale, une concierge bavarde et une série de bruits agaçants qui jalonnent son chemin, Marius part à sa recherche. Dans sa quête improvisée, il reçoit l'aide inattendue de Marcelle, une pensionnaire espiègle de la maison de retraite où vit la mère de Sixtine. De Lyon à Sète, en passant par Nîmes ou Carcassonne, leur route est ponctuée de rencontres chaleureuses. Chaque bruit les rapproche de Sixtine, résonnant comme une bande-son de leur aventure. Un roman pétillant et drôle, où les bruits du quotidien deviennent les notes d'une symphonie tendre et inattendue sur les hasards de la vie.