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Colo cosy géant A Tokyo

Amelie's Workshop

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Détendez-vous avec un poster géant à colorier ! Sur ce poster de 49 x 83 cm déplié, vous trouverez d'adorables animaux dans une scène animée au Japon, à Tokyo : dégustation de mochis sur un banc, pédalo sous les cerisiers en fleurs, shopping dans le quartier de Shibuya, fête aux lampions, promenade sous la tour de Tokyo... De nombreux détails mignons à colorier aux crayons de couleurs, marqueurs, feutres ou à la peinture pour un moment plein de douceur ! - Papier épais pour crayons de couleur, marqueurs, feutres, peinture - Un coloriage cosy à faire seul ou à plusieurs ! - Une oeuvre grand format pouvant être affichée - Design super cute !

Par Amelie's Workshop
Chez Solar

|

Auteur

Amelie's Workshop

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Colo cosy géant A Tokyo

Amelie's Workshop

Paru le 23/04/2026

Solar

8,95 €

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Scannez le code barre 9782263194931
9782263194931
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