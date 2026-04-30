Colo cosy géant A Tokyo

Détendez-vous avec un poster géant à colorier ! Sur ce poster de 49 x 83 cm déplié, vous trouverez d'adorables animaux dans une scène animée au Japon, à Tokyo : dégustation de mochis sur un banc, pédalo sous les cerisiers en fleurs, shopping dans le quartier de Shibuya, fête aux lampions, promenade sous la tour de Tokyo... De nombreux détails mignons à colorier aux crayons de couleurs, marqueurs, feutres ou à la peinture pour un moment plein de douceur ! - Papier épais pour crayons de couleur, marqueurs, feutres, peinture - Un coloriage cosy à faire seul ou à plusieurs ! - Une oeuvre grand format pouvant être affichée - Design super cute !